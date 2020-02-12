لا حاجة لوزارة الصناعة في بلد يسير قطاعه الصناعي إلى الزوال

كانت أوكرانيا في زمن الاتحاد السوفيتي تشغل المركز الأول بين الجمهوريات السوفيتية المتحدة في تطور القطاع الصناعي وكانت تنافس فرنسا في إجمالي الناتج المحلي. أما الآن فإن الصناعة الأوكرانية تسير، برأي النائب ألكسندر دوبينسكي، وهو من مؤيدي وأتباع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إلى الزوال.

وقال النائب دوبينسكي على شبكة التلفزيون الأوكراني إن الاقتصاد الأوكراني بدأ يتدهور لأول مرة منذ عام 2015. وأعرب ممثل حزب الحكم في البرلمان الأوكراني عن استيائه من عدم وجود وزارة الصناعة في أوكرانيا، ودعا إلى إنشائها وتوفير فرص العمل للناس ودعم الطلب على المنتجات الأوكرانية.

وأظهرت إحصاءات رسمية أن الطلب على منتجات القطاع الصناعي الأوكراني انخفض بنسبة 38 في المئة في الربع الأول من العام الجاري.