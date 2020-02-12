وفاة سبعة أشخاص بسبب تساقط الثلوج شمالي إيران

لقي سبعة أشخاص على الأقل حتفهم نتيجة للحوادث التي نجمت عن تساقط الثلوج في مقاطعة جيلان شمالي إيران.

ونقل الموقع الأخباري "YJC" عن الأطباء أن خمسة لقوا حتفهم نتيجة انهيار أرضي في رودبار واثنان آخران بسبب سقوط من ارتفاع وانهيار السقف في رشت

وقال ممثل الإسعاف في البلاد مجتبى خالدي، إن أربعة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح وتم نقلهم إلى المستشفى.

كما تسبب سوء الأحوال الجوية في انقطاع الكهرباء والاتصالات. وتم الإعلان عن عطلات في المؤسسات التعليمية بسبب تساقط الثلوج.