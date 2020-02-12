"لقد حان الوقت"... ظريف يوجه رسالة إلى ترامب "وأذنابه"

وجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مساء أمس الثلاثاء، رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار ظريف، في تغريدة له على موقع "تويتر"، إلى المسيرات المليونية الحاشدة للشعب الإيراني في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية قائلا: "لقد نزل حشد عظيم من أبناء الشعب الإيراني إلى الشوارع في مسيرات الذكرى الـ 41 لانتصار ثورتهم وتخليد ذكرى أبطالهم الشهداء".

وأضاف: "الرسالة إلى ترامب وأذنابه، لقد حان الوقت للتتخلي عن أوهامك. فعلى الرغم من كل التحديات والخلافات، فإن جميع الإيرانيين البالغ عددهم 82 مليون نسمة متحدون للدفاع عن كرامتهم وبلدهم".

Iranians turned out in huge numbers to rally on the 41st anniversary of their revolution–and to honor their fallen heroes.

Message to Trump (+vassals): Time to abandon your delusions

With all challenges & differences, in defending country & honor, all 82 million Iranians are ONE. pic.twitter.com/2voXw2Wy9d — Javad Zarif (@JZarif) February 11, 2020

​وانطلقت في مختلف أنحاء إيران صباح أمس الثلاثاء، مسيرات ضخمة احتفاء بالذكرى السنوية الـ41 لانتصار الثورة الإسلامية في 11 فبراير/ شباط عام 1979، يأتي ذلك تزامنا مع أربعينية قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، حيث ستحيي الجماهير ذكرى اغتياله من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وذلك فجر الجمعة 3 كانون الثاني/ يناير الماضي في محيط مطار بغداد مع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس وعدد من رفاقهما.