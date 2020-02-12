انفجار ثاني في مركز بريد في هولندا دون إصابات

أعلنت الشرطة الهولندية، اليوم الأربعاء، وقوع انفجار ثاني في مركز بريد ، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات مرجحة أنه نتج عن رسالة ملغومة.

أمستردام - سبوتنيك. وقال بيان لشرطة أمستردام عبر (تويتر)، "في صباح اليوم الأربعاء، وقع انفجار في غرفة البريد بمبنى تجاري في بولستون قيبل الساعة الثامنة بقليل، ومن المفترض أن الانفجار قد نجم عن قنبلة وضعت في رسالة"، مضيفة أنه "لا إصابات حتى الآن".

In een postkamer van een bedrijfspand aan de Bolstoen heeft woensdagochtend even voor 8 uur een explosie plaatsgevonden, vermoedelijk veroorzaakt door een bombrief. Geen gewonden. Woordvoering politie komt ter plaatse. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) February 12, 2020

وتابع، "لا تشتبه الشرطة بأحد الآن، وسنستمر بالتحقيق، لا أدري إن كان هناك تفجير ثالث سيقع".

In een bedrijf op de #Bolstoen in Amsterdam Sloterdijk heeft vanmorgen een explosie plaatsgevonden, vermoedelijk door een #bombrief. Er is een explosievenverkenner van de politie opgeroepen. Ook brandweer- en ambulancepersoneel is ter plaatse. via https://t.co/QpxBiNCLkF pic.twitter.com/lSc53RR0SP — Robby Hiel (@PersburoUNN) February 12, 2020

وتابع الناطق، "كانت هناك رسائل تهديد تأتي لشركة الرسائل والخطابات الهولندية".

يذكر أن السلطات الهولندية بدأت باكتشاف متفجرات وحوادث إطلاق نار متتالية ما مجموعه حتى اللحظة، خمسة حوادث متفرقة، فمنذ 12 أغسطس، وكان هناك إطلاق نار كثيف ولا يزال البحث جاري عن المشتبه، وفي 14 أغسطس، تم تبادل لإطلاق النار في مبنى تجاري في شارع يوهان، وكشفت الشرطة عن وجود متفجرات معلقة على جهة الباب الأمامي للمبنى وتمت إزالتها بسلام.