الصحة العالمية تختار اسم جديد لفيروس كورونا المستجد

حذرت منظمة الصحة العالمية من سرعة تفشي فيروس كورونا الجديد، معتبرة أنه أصبح العدو رقم واحد للبشرية.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في جنيف: "إذا لم يشأ العالم أن يستيقظ ويعتبر الفيروس العدو رقم واحد للبشرية فأعتقد أننا لن نتعلم من دروسنا.. ما زلنا في استراتيجية الاحتواء ويجب ألا نسمح للفيروس بأن يكون له مجال في الانتقال على الصعيد المحلي.

وأعلن غابريسوس للصحفيين أنه تم الاتفاق على إطلاق اسم "Covid-19" على المرض الذي يسببه فيروس كورونا.

وجاءت هذه الخطوة بعدما طالب باحثون بالاتفاق على اسم رسمي للمرض لتجنب التشتت أو وسم أي بلد أو مجموعة من الأشخاص، بحسب ما نقلته شبكة "بي بي سي".

وقال رئيس المنظمة العالمية: "كان علينا أن نصطلح على اسم للمرض لا يشير إلى منطقة جغرافية أو حيوان أو شخص محدد أو مجموعة من الأشخاص، وفي نفس الوقت سهل اللفظ وعلى صلة بالفيروس".

وأكد غابريسوس أن وجود اسم محدد للمرض يحول دون استخدام أسماء أخرى قد تكون غير دقيقة أو قابلة لوسم أشخاص أو بلدان، كذلك يسهل على المختصين الإشارة للمرض في المستقبل.

وأعلنت السلطات الصينية اليوم الأربعاء، أن فيروس كورونا المستجد أودى بحياة 1113 شخصا في جميع أنحاء البلاد.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: "حتى منتصف الليل من يوم 11 شباط/فبراير حصلت لجنة الصحة الوطنية في الصين على بيانات من 31 إقليم تفيد بأن عدد المصابين بلغ 44653 إصابة مؤكدة، ووفاة 1113 شخصا "، فيما أكد البيان شفاء 4740 شخصا.