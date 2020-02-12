انخفاض عدد المصابين بفيروس كورونا في الصين بشكل حاد

وقال المتحدث إن "الوضع الوبائي الحالي لا يزال خطيرًا للغاية، ولكن بسبب التدابير المتخذة، ظهرت بعض الاتجاهات الإيجابية".
وأضاف بحسب وسائل إعلام: "معدل نمو عدد المرضى يتناقص بشدة. تم تسجيل أكبر زيادة في يوم واحد في حالات الإصابة المؤكدة في 4 فبراير وبلغت 3 آلاف 887 شخص. بحلول 11 فبراير، انخفض هذا الرقم إلى 2000 حالة جديدة يوميًا".
ووفقا له، تم تسجيل الحد الأقصى في الزيادة في الحالات التي يشتبه في إصابتها بالمرض في 5 فبراير، وبلغ 5 آلاف 328 شخص. بحلول 11 فبراير، انخفض إلى 3 آلاف 342 شخص.
وأشار إلى أن: "انخفاض هذان المؤشران بلغ 48.2% و37.2% على التوالي".
بالإضافة إلى ذلك، زادت نسبة الأشخاص الذين شفوا من المرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد في الصين خلال أسبوعين من 1.3 ٪ إلى 10.6 ٪.
في وقت سابق أعلنت السلطات الصينة أن عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا في الصين تجاوز 44.6 ألف شخص.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)