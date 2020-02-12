أوكرانيا مستعدة لتنفيذ جميع بنود "اتفاقية النورماندي"

صرح مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه ييرماك، أن كييف مستعدة للوفاء بجميع الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال "قمة النورماندي" في باريس.

أكد ييرماك على أنه يجب إجراء انتخابات في دونباس وفقا للقوانين الأوكرانية وذلك بعد استعادة السيطرة على الحدود.

وأضاف ييرماك في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، قائلا: "بموجب القانون الأوكراني لا يمكن إجراء انتخابات إذا كانت هناك مجموعات عسكرية أجنبية على الأرض، أو أية جماعات مسلحة لا تخضع لسلطة الحكومة الأوكرانية. هذا مكتوب في القانون الأوكراني. ونخطط لإجراء انتخابات وفقا للقانون الأوكراني".

مضيفا " إن الانتخابات في دونباس في أكتوبر/ تشرين الأول هي حلم، وكييف مستعدة للوفاء بجميع الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال قمة نورماندي في باريس".

يذكر بأنه ولأول مرة منذ 3 سنوات على انعقاد "قمة النورماندي"، تبنى الطرفان في باريس، بيانا مشتركا واتفقا على الاجتماع بعد 4 أشهر ببرلين من أجل مواصلة العمل على حل الوضع في دونباس.

أكد البيان أن "اتفاقيات مينسك" تظل هي الأساس للعمل في "اتفاقيات النورماندي"، التي تؤكد على الفصل بين القوات بحلول نهاية مارس/ آذار 2020 في ثلاث نقاط جديدة في دونباس.

كما دعا القادة إلى وقف إطلاق النار في دونباس بحلول نهاية العام، بالإضافة إلى ذلك، دعوة فريق لضمان تبادل الأسرى في دونباس بحلول نهاية العام وتزويد الصليب الأحمر "بوصول كامل وغير مشروط إلى جميع المحتجزين".