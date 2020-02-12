ماتسيغورا: واشنطن وبيونغ يانغ لم ترفضا الخطة الروسية-الصينية للتسوية في شبه الجزيرة الكورية

أعلن سفير روسيا لدى كوريا الشمالية، ألكسندر ماتسيغورا، أن بيونغ يانغ وواشنطن لم ترفضا الخطة الروسية-الصينية للتسوية في شبه الجزيرة الكورية، لكن لدى كل طرف نقاط أكثر إلحاحا يرغب في التركيز عليها.

موسكو - سبوتنيك. وقال ماتسيغورا في تصريح صحفي لوكالة "سبوتنيك": "الخطة الروسية-الصينية للتوصل إلى تسوية موازية شاملة لمشاكل شبه الجزيرة الكورية، لم تُرفض سواء من بيونغ يانغ أو من واشنطن".

ووفقا لماتسيغورا، فإن كل من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية ترغبان في التركيز على النقاط الأكثر إلحاحا لكل طرف. بالنسبة للجانب الأمريكي، هي قضايا تتعلق بنزع السلاح النووي، وبالنسبة لكوريا الشمالية، رفع العقوبات والحصول على ضمانات أمنية".

وأضاف السفير الروسي: "بصرف النظر عن ذلك، نعتقد أن وثيقتنا يمكن أن تصبح أساسًا جيدًا لاستئناف المفاوضات، سواء في الصيغة الثنائية بين كل من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، أو في صيغة متعددة الأطراف".

هذا وأكدت الخارجية الروسية في وقت سابق، أنه سيتم تقديم خطة عمل روسية صينية محدثة إلى الشركاء من ضمنهم الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية والشمالية بشأن تسوية الوضع في شبه الجزيرة الكورية.

وقال نائب وزير الخارجية إيغور مورغولوف ف يمؤتمر صحفي: "تتخذ كل من روسيا والصين في جميع هذه القضايا، مجموعة من الإجراءات التي من شأنها أن تساعد في تحقيق تسوية سلمية للقضية الكورية وخلق آلية للسلام والأمن في شمال شرق آسيا".

وأكد مورغولوف، أنه سيتم عرض هذه الخطة المحدثة على جميع الشركاء من ضمنهم الولايات المتحدة الأمريكية وكويا الجنوبية والشمالية بشأن تسوية الوضع في شبه الجزيرة الكورية، ومن ثم أخذ بعين الاعتبار آرائهم وأفكارهم بهذا الصدد.