احتمال توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان إذا قلصت الحركة هجماتها

توقع مصدران في الحكومة الأفغانية ودبلوماسي غربي توقيع اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وحركة "طالبان" في فبراير/ شباط إذا قلصت الحركة الهجمات بوضوح.

وأشارت المصادر في تصريحات لوكالة "رويترز" إلى أن هذا الاتفاق يمكن أن يقود إلى سحب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني قد قال في وقت سابق إن هناك انفراجة محتملة في المحادثات بين أمريكا وطالبان في قطر.

ووصلت المحادثات إلى طريق مسدود لأسباب منها مطلب أمريكي بموافقة الحركة على تقليص الهجمات بشدة في إطار أي اتفاق على انسحاب القوات الأمريكية.