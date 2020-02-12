سفير روسيا بكابول: انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان يجب ألا يؤثر سلبا على البلاد والمنطقة

قال السفير الروسي لدى أفغانستان، ألكسندر مانتيتسكي، إن انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان يجب أن يتم بشكل مسؤول، وألا يؤثر سلبا على استقرار البلد أو المنطقة.

موسكو- سبوتنيك. قال مانتيتسكي في تصريح صحفي لوكالة سبوتنيك: "يجب أن تتم عملية انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان بطريقة مسؤولة، وألا تؤثر توابعها بالسلب على استقرار هذا البلد والمنطقة عموما. أعتقد أن الشركاء الأميركيين يفهمون هذا الأمر جيدا".

وأشار السفير الروسي إلى أن نمط انسحاب القوات المسلحة الأمريكية من أفغانستان يجري مناقشته مع حركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يوجد مكتب الحركة. وأضاف: "نعتقد أن تطور الوضع في أفغانستان في فترة ما بعد الصراع لن يعتمد فقط على الاتفاقيات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان".

ونوه مانتيتسكي إلى أنه "برغم ضغط قوات التحالف على المسلحين، فإن الوضع في أفغانستان لا يزال متوترا جدا".

وأضاف السفير الروسي" لكم الحكم، تسيطر المعارضة المسلحة على ما يقرب من نصف الأراضي الأفغانية. علاوة على ذلك، شهدت الأشهر الأخيرة زيادة في كثافة الهجمات الإرهابية على قوات الأمن الوطنية الأفغانية ووحدات الناتو. يتفاقم الوضع "على الأرض" بسبب تدني مستوى تدريب قوات الأمن الأفغانية، التي لا تستطيع للأسف خوض معركة مكافحة الإرهاب بفعالية دون دعم من الولايات المتحدة وحلفائها".

هذا وتشهد أفغانستان مواجهات مسلحة بين القوات الحكومية ومقاتلي حركة طالبان، التي كانت قد استولت في وقت سابق على أراضٍ كبيرة في المناطق الريفية من البلاد وشنت هجومًا على مدن كبيرة، والتي ازداد تأثيرها في الفترة الأخيرة.