وزير الصحة الإيراني يكشف حقيقة تسجيل أول حالة وفاة بسبب "كورونا" في طهران

كشف وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، اليوم الأربعاء، حقيقة تسجيل إيران أول حالة وفاة بسبب فيروس "كورونا" الجديد.

وحسب وكالة "مهر" الإيرانية، قال وزير الصحة سعيد نمكي، إن "فيروس كورونا الجديد يشكل تهديدا جادا"، مؤكدا، في الوقت ذاته، أن "إيران لم تسجل أية إصابة بهذا الفيروس لغاية الآن".

وكانت صحيفة "إيران" الرسمية، قالت في وقت سابق، اليوم الأربعاء، إن "امرأة إيرانية توفيت بسبب ما يشتبه بأنه عدوى فيروس كورونا، دون أن تذكر مصادر الخبر".

وذكرت الصحيفة، أن "المرأة البالغة من العمر 63 عاما، توفيت بمستشفى في طهران الاثنين الماضي، وأن السلطات أمرت بفتح تحقيق في سبب الوفاة".

ولا يزال فيروس كورونا يواصل حصد المزيد من الأرواح منذ بدء ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إذ بلغ عدد وفيات الفيروس في جميع أنحاء الصين 1113 شخصا والمصابين 44653 إصابة، فيما أكدت بكين شفاء 4740 شخصا.