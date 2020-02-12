الخارجية الصينية: تصرفات الولايات المتحدة الأحادية الجانب أكبر عائق في عملية الحد من التسلح

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، غين شوان، اليوم الأربعاء، أن السياسة الأمريكية الأحادية الجانب تبقى العائق الوحيد لعملية الحد من التسلح.

بكين – سبوتنيك. وقال شوان في إحاطة إعلامية: "السياسة الأحادية الجانب التي تلجأ إليها الولايات المتحدة تبقى العائق الرئيسي في عملية الحد من التسلح الدولي".

وأضاف: "لقد صرحنا مراراً أن الصين لا تعتزم المشاركة في ما يسمى المحادثات الثلاثية للحد من التسلح مع روسيا والولايات المتحدة. موقفنا واضح ونال التفاهم من طرف روسيا والمجتمع الدولي".

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن الصين ليست مهتمة بمعاهدة الحد من الأسلحة، على عكس واشنطن وموسكو، مؤكداً أن الصين تملك الكثير من المال وتتقدم بسرعة في تحديث القوات المسلحة.