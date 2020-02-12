شفاء أصغر طفلة مصابة بفيروس كورونا في الصين

أعلنت حكومة مدينة هايكو الصينية، اليوم الأربعاء، عن تعافي أصغر طفلة في مقاطعة هاينان الصينية، تبلغ من العمر ثلاثة أشهر من الفيروس التاجي، وهي أصغر مريضة في الجزيرة، وأنها تستعد للخروج من المستشفى.

موسكو- سبوتنيك. وأصبحت الطفلة الرضيعة أصغر من أكد التشخيص إصابته بفيروس كورونا الجديد.

ويذكر في هذا الصدد، أن الطفلة ولدت في بلدة هانتشوان، واستقرت مع أبويها في منطقة شياوجان التابعة لمقاطعة هوبي، وهي مركز انتشار المرض . وكانت العائلة قد توجهت للسفر في عطلة رأس السنة.

وفي 20 يناير/ كانون الثاني، وصلت إلى ووهان بالسيارة، وبعد ذلك ذهبت العائلة إلى أحد الجبال المقدسة الخمسة للطاوية - هنغشان في مقاطعة هونان، ومن هناك توجهت يوم 25 يناير، إلى مدينة هايكو.

وتم وضع العائلة تحت إشراف طبي في فندق هايكو، وفي صباح يوم 26 يناير، تم نقل أفراد الأسرة بسيارة الإسعاف إلى مستشفى محلية لتلقي العلاج الطبي.

وبفضل التشخيص السريع للمرض وبدء العلاج في الوقت المناسب، عولجت الفتاة تمامًا، وفي 11 فبراير/ شباط، غادرت المستشفى مع والديها.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.