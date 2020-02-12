أردوغان: أدعو الاتحاد الأوروبي مجددا لاتخاذ موقف مشرف في مواجهة الإرهاب

جدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، دعوته للاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية على وجه العموم إلى "اتخاذ موقف مبدئي ومشرف في وجه الإرهاب".