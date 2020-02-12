إيران... انطلاق حملات الدعاية للانتخابات البرلمانية غدا

أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، أن حملات الدعاية لانتخابات البرلمان تنطلق غدا، وذلك وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

طهران- سبوتنيك. ونقل التلفزيون الرسمي عن رئيس لجنة الانتخابات، محمد رضا عارف، القول إن "كل الأفراد الذين تم منحهم الأهلية أبلغت أسماؤهم إلى جميع الدوائر الانتخابية اليوم، وذلك ضمن البرنامج المحدد مسبقا".

وأضاف "بلغ عدد المرشحين الذين تم منحهم الأهلية بعد الدراسة النهائية 7148 مرشحا".

وتابع المسؤول "ستنطلق غدا الدعاية الانتخابية وستتابع اللجنة سير عملية الدعاية الانتخابية، وسيتم رصد كل مخالفة والتعامل معها ضمن القانون".

وتشهد إيران انتخابات تشريعية تبدأ من فبراير/شباط إلى أبريل / نيسان، بينما سوف تقام الانتخابات الرئاسية في مايو/ أيار من سنة 2021، وذلك بعد انتهاء فترة الولاية الثانية للرئيس الحالي حسن روحاني.

كما تتزامن الانتخابات التشريعية في الجمهورية الإسلامية مع انتخابات الجولة التكميلية الأولى من الدورة الخامسة لمجلس خبراء القيادة.

ويتم انتخاب مجلس الخبراء لـ8 سنوات، ويعد هو المجلس الوحيد المخول في تعيين خليفة للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، ويتكون هذا المجلس من 86 عضوا ويضم كبار علماء الدين من جميع المحافظات الإيرانية.