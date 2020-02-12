لافروف والصفدي يبحثان سوريا والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية في 19 فبراير بموسكو

أعلنت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، سيعقد جلسة مباحثات مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، في موسكو، في الـ19 من الشهر الجاري.

موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في إحاطة: "يقوم وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، أيمن الصفدي، يومي 18-19 شباط/فبراير، بزيارة رسمية إلى موسكو، حيث يعقد جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الـ 19 من شباط/فبراير".

وأشارت زاخاروفا إلى أنه سيجري خلال المباحثات تبادل للآراء حول القضايا الملحة في جدول الأعمال الدولي والإقليمي، مع التركيز على الوضع في الشرق الأوسط. وأضافت بأنه سيتم إيلاء اهتمام خاص لحل القضايا الإنسانية في سوريا والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

وكان لافروف والصفدي استعرضا خلال لقائهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 27 أيلول/سبتمبر 2019، المستجدات الإقليمية وخصوصا في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والأزمة السورية.

وثمّن الصفدي موقف روسيا الثابت في دعم حل الدولتين وشدد على خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، التي تكرس الاحتلال وتقوض فرص قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967.

وأكد الطرفان ضرورة تحرك المجتمع الدولي لكبح جماح سلطات الاحتلال وإجراءاتها التي تخرق القانون الدولي وتهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.