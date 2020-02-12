دراسة: الرجال أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

كشفت دراسة حديثة أجريت على مرضى مصابين بفيروس كورونا، أن عدد الرجال الذين يصابون بالفيروس يزيد على عدد النساء.

ووفقا لما نشره موقع "بيزنس إنسايدر"، من بين مرضى مستشفى جامعة ووهان الموثقين 54% من الرجال، كما أن المصابين بشكل عام 68%.

ويحاول الباحثون تحديد ما الذي يجعل الرجال أكثر عرضة للإصابة بالمرض، أو ما إذا كان هناك عامل يحمي النساء والأطفال.

ويعتقد الباحثون أن القدرات المضادة للعدوى التي تمتاز بها الهرمونات الأنثوية، تجعلهم أقل عرضة للإصابة عن الرجال.

وأشار الباحثون إلى أن ما يقرب من نصف المرضى بفيروس كورونا، يعانون من مشكلة صحية واحدة على الأقل، ما بين ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والسرطان، ويعد الرجال أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم مقارنة بالنساء.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس "كورونا الجديد" في البلاد إلى 1113 حالة وفاة، وأكثر من 44.6 ألف مصاب.