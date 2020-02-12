الشرطة الهولندية: لم نقبض على أحد حتى اللحظة ممن له علاقة بتفجيري اليوم

أعلن متحدث الشرطة الهولندية في أمستردام، اليوم الأربعاء، أنه لم يتم القبض على أحد حتى اللحظة ممن له علاقة بتفجيري اليوم.

وأضاف المتحدث في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "المشتبه به طلب مبلغ معين من عملة بيتكوين".

وقال المتحدث إن "انفجاري كيركيدي وأمستردام صغيران يشبهان الألعاب النارية ولكن لا نضمن ألا تتكرر مثل هذه الحوادث مرة أخرى".

وكانت الشرطة الهولندية أعلنت، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، وقوع انفجارين أحدهما في أمستردام والآخر في مدينة كركيدي، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات، مرجحة أن الانفجار نتج عن رسالة ملغومة.

كما أخلت الشرطة في مدينة ماستريخت "بنك إي بي إن امرو" من العاملين بعد العثور على رسالة مشبوهة.

ووفقا للوكالة الإخبارية الهولندية، قالت الشرطة إن "دافع المرسل للرسائل الملغومة التي انفجرت في كيركيدي وأمستردام كانت ابتزاز للشرطة، فقد طالب المرسل بإرسال كمية من عملات البيتكوين، وإذا لم يتم سدادها سيرسل رسائل جديدة تحتوي متفجرات".

وأوضحت الشرطة الهولندية: "يظل المبلغ المطلوب من عملات البيتكوين سريا، لأن الكشف قد يضر بعملية التحقيقات".