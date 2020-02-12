مجلس الأمن يدعو لمحاسبة مرتكبي الفظائع بحق الأطفال في النزاعات العسكرية

أعلن رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن المجلس يدعو الدول إلى محاسبة المسؤولين عن الفظائع المرتكبة ضد الأطفال في أوقات النزاعات العسكرية.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وجاء في بيان رئيس المجلس: "يشدد مجلس الأمن على أهمية محاسبة المسؤولين [ تقديمهم للعدالة] عن الانتهاكات والفظائع المرتكبة ضد الأطفال في حالات النزاع المسلح، ويدعو جميع الدول إلى مواصلة الكفاح ضد الإفلات من العقاب من خلال اتخاذ تدابير لتعزيز آليات المساءلة الوطنية والدولية".

وأضاف البيان: "إن مجلس الأمن يدعو إلى دعم قدرات أجهزة التحقيق وأجهزة الادعاء العام، ما "يسمح بمحاكمة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والإساءات بحق الأطفال ومحاسبتهم دون تأخير لا مبرر له".