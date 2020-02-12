جندي يوقع بثلاث سيدات... فضيحة في البحرية الأمريكية

قضت محكمة أمريكية بالسجن شهرا لعسكري في سلاح البحرية، عقب إدانته بارتكاب سلوك "مشين"، حيث أوقع بثلاث نساء ودفعهن لإرسال صور "غير لائقة" له.

ووفقا لما نقله موقع "ميليتاري" المهتم بالشؤون العسكرية الأمريكية، تم أيضا تغريم أرون هوارد500 دولار أمريكي، كما خفضت رتبته العسكرية من المستوى الأول إلى الثاني.

واستخدم هوارد تطبيقا للمراسلات الفورية ورقم هاتف مزيف، للإيقاع بنساء عبر انتحال شخصيات متعددة مثل اختصاصية تغذية تعمل لصالح مجموعة التطوير المسؤولة عن القوات البحرية، للحصول على صور "عارية".

ونجح هوارد في الحصول على صور عارية لثلاث سيدات، واحدة منهن عسكرية والأخريان مدنيتان.

وجاء الحكم رغم تأكيد محامي المتهم أن فريق التحقيق لم يجد أي صورة عارية للنساء في هاتف موكله، كما أن هوارد اجتاز اختبار كشف الكذب مرتين.