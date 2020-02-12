السلطات البوليفية تعتزم تعليق مشروع لبناء مراكز الطب النووي لـ"روس آتوم" في البلاد

أعلنت وكالة الطاقة النووية البوليفية، اليوم الأربعاء، أن سلطات بوليفيا تعتزم تعليق مشروع لإنشاء مراكز للطب النووي لـ"روس آتوم" بالشراكة مع الأرجنتين بسبب الانتهاكات التي ارتكبت أثناء التشييد.

بوينس أيرس - سبوتنيك. وجاء في بيان نشر على موقع الوكالة: "بالنسبة لبناء شبكة من المراكز الطبية النووية، قال [خوان ألفريدو] جوردان [المدير التنفيذي لوكالة الطاقة النووية البوليفية]، إنه سيأمر بوقف العمل فورا، حيث كشفت انتهاكات في التنفيذ وعدم وجود رقابة من قبل الشركات المسؤولة عن أدائهم"، غير أنه تم التأكيد على أن الوكالة تأمل في حل هذه المشاكل في المستقبل القريب.

وأضاف بيان الوكالة الذي صدر اليوم الأربعاء، بأن الحكومة البوليفية علقت مشروع بناء مركز "روس آتوم" للعلوم والتكنولوجيا النووية حتى "يعبر برلمان البلاد ومكتب المدعي العام عن آرائهم حول هذه القضية".

يذكر أنه في شباط / فبراير 2018، وقعت الشركة الأرجنتينية "أي إنفي أي أر"، التي تنفذ مشاريع التكنولوجيا الفائقة في الصناعات النووية والفضائية والطاقة الطبية، اتفاقية مع وكالة الطاقة النووية البوليفية، لبناء شبكة من المراكز الطبية النووية في مدن "إل التو ولاباز وسانتا كروز"، وقدرت تكلفة المشروع بمبلغ 150 مليون دولار.