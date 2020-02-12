منظمة الصحة: عدد المصابين بكورونا يستقر لكن التفشي قد يسير في أي اتجاه

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين بات مستقرا، لكنه نبه إلى متابعة التراجع المحتمل في انتشار الوباء "بحذر شديد".

وحسب "رويترز"، أوضح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إفادة صحفية بجنيف: " من الممكن أن يسير الانتشار في أي اتجاه".

وأضاف أن فريقا بقيادة المنظمة سافر للصين، في وقت سابق من الأسبوع، قد أحرز "تقدما جيدا".

وحذرت منظمة الصحة العالمية من سرعة تفشي فيروس كورونا الجديد، معتبرة أنه أصبح العدو رقم واحد للبشرية.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، في وقت سابق من اليوم الأربعاء: "إذا لم يشأ العالم أن يستيقظ ويعتبر الفيروس العدو رقم واحد للبشرية فأعتقد أننا لن نتعلم من دروسنا... ما زلنا في استراتيجية الاحتواء ويجب ألا نسمح للفيروس بأن يكون له مجال في الانتقال على الصعيد المحلي.