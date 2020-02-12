صندوق النقد: السلطات اللبنانية هي التي ستتخذ أي قرارات بشأن ديون لبنان

قال المتحدث باسم صندوق النقد إن السلطات اللبنانية هي التي ستتخذ أي قرارات بشأن ديون لبنان.

وحسب "رويترز"، قال المتحدث إن صندوق النقد الدولي مستعد لتقديم المشورة والمساعدة الفنية للبنان في جهوده لتجنب الانهيار المالي ، مؤكداً أن الحكومة طلبت المساعدة.

وقال جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي في بيان: "نحن مستعدون لمساعدة السلطات...وأي قرارات بشأن الديون، السلطات هي التي يتعين عليها اتخاذها بالتشاور مع مستشاريها القانونيين والماليين".

ونقلت "رويترز" عن مصدر حكومي "بارز"، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، قوله إن لبنان طلب رسميا من صندوق النقد الدولي إرسال وفد تقني للمساعدة في إعداد خطة اقتصادية ونقدية ومالية شاملة لإنقاذه من أزمة مستحكمة.

وقال المصدر إن طلب الحكومة قُدم أثناء اتصال هاتفي، اليوم، مع صندوق النقد، مضيفا أن وفد الصندوق من المتوقع أن يصل إلى بيروت في الأيام القليلة المقبلة.