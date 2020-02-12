مجلس الأمن يتبنى قرارا بوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا... وروسيا تمتنع عن التصويت

أظهرت نتائج التصويت تبني مجلس الأمن الدولي نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا، والتي توصي بوقف دائم لإطلاق النار.

الأمم المتحدة – سبوتنيك. وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا بشأن ليبيا يعزز نتائج مؤتمر برلين والحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار في البلاد.

وأيدت 14 دولة عضوا المسودة اليوم الأربعاء، بينما امتنعت روسيا عن التصويت.

ووفقًا لمصدر دبلوماسي، عارضت روسيا ذكر المرتزقة في الوثيقة.

وتعبر النسخة النهائية من المسودة، التي اطلعت عليها سبوتنيك، عن قلقها إزاء تزايد مشاركة الجنود الأجانب المحترفين في ليبيا.