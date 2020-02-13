نقائص بالجملة تعاني منها مقاتلة أمريكية حديثة

فمثلا، دخلت مقاتلة "إف-22" الأمريكية الخدمة بعد 15 عاما من قيامها بالطلعة الجوية الأولى.

وكانت مقاتلة أمريكية حديثة أخرى هي "إف-35"، أسرع في هذا المجال. فقد بدأت القوات الجوية الأمريكية تتسلم مقاتلات "إف-35" بعد 9 أعوام من صعودها إلى السماء لأول مرة. ولكنها لا تزال تعاني من مشكلات نتجت عن الإسراع بإدخالها الخدمة. وتم إدخال مقاتلة "إف-35" الخدمة العسكرية في وقت مبكر لكي تبدأ الولايات المتحدة تبيعها إلى الدول الأخرى في أسرع وقت.

وتبين من تقرير مدير اختبار وتقدير طائرة "إف-35"، روبرت بيلير، الذي نشرت وكالة بلومبرغ للأنباء مقتطفات منه أن هناك 873 نقيصة في برمجة الطائرة، وهناك مشكلات تتعلق بمدفع الطائرة عيار 25 ملم، فهو يفتقر إلى الدقة في إصابة الأهداف.

ووفقا لـ"ديفينس نيوز" ظهرت شروخ في جسم عدد من طائرات "إف-35".

ومن النقائص المكتشفة في طائرات "إف-35" أنها غير محصنة ضد هجوم قراصنة الكمبيوتر.

ويطالب البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) صانع مقاتلة "إف-35" بتخليصها من كل النقائص. وذلك لأن الولايات المتحدة تعلق آمالا كبيرة على هذه المقاتلة. وقد تمت صناعة نحو 500 مقاتلة من طراز "إف-35".