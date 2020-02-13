خبيرة:‬ نتائج التجارب على عقار لعلاج فيروس كورونا ستظهر بعد أسابيع

أعلنت الرئيسة المشاركة لاجتماع منظمة الصحة العالمية، ماري بول كيني، يوم أمس الأربعاء، أن علماء صينيين يختبرون عقارين مضادين لفيروس "كورونا" القاتل وإن النتائج الأولية للتجارب السريرية ستظهر بعد عدة أسابيع.

قالت كيني في مؤتمرها الصحفي لوكالة "رويترز": "الزملاء الصينيون حريصون للغاية على المشاركة في البروتوكولات التي يجري تعريفها كي تجرى جميع التجارب السريرية وفقا للمعايير ذاتها ويتطلعون إلى النتيجة".

وتابعت قائلة "كانوا مهتمين للغاية بالعمل على بروتوكول رئيسي كهذا".

وأضافت أنه جرى إعطاء عدد من المرضى تركيبة من العقارين "ريتونافير" و"لوبينافير" المضادين للفيروسات لكنها لم تحدد العدد بالضبط.

وتابعت قائلة "سيكون ممتازا إذا نجح ذلك لأن هذا العقار متوافر بالفعل كصيغة شاملة لعلاج الإيدز".

وشاركت الطبيبة ماري بول كيني، وهي عالمة فيروسات سابقة في منظمة الصحة العالمية، في رئاسة منتدى بحثي مغلق استمر يومين في جنيف وضم أكثر من 300 عالم وباحث، بعضهم شارك عن بعد من الصين وتايوان.