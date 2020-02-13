كشف "سلاح سري" لدى بوتين ضد الغرب

يستخدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سلاحا جديدا في الدفاع عن حقائق التاريخ.

أعلن ذلك الصحفي البلجيكي تيودور زيما، موضحا أن السلاح الروسي الجديد هو وثائق الأرشيف السوفيتي.

وجاء في مقاله الصحفي أن الغرب يشن الآن حرب معلومات ضد روسيا؛ وميدان هذه الحرب هو التاريخ.

ويضع مَن يشن هذه الحرب نصب عينيه تشويه وتحريف حقائق التاريخ عامة وحقائق الحرب العالمية الثانية خاصة.

فانبرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للدفاع عن حقائق تلك الحرب معتمدا على وثائق الأرشيف السوفيتي التي تبيّن مَن بدأ الحرب.

وأشار كاتب المقال إلى أن "بوتين خاض المعركة من أجل الدفاع عن حقائق التاريخ، مستعملا سلاحا جديدا حصل عليه بعد إماطة اللثام عن وثائق الأرشيف السوفيتي".