"كورونا" يطيح بمسؤولين كبار في مقاطعة هوبي الصينية

وحسب وكالة "شينخوا" الصينية، "قررت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني تعيين يينغ يونغ أمينا للجنة مقاطعة هوبي للحزب الشيوعي الصيني، ليحل محل جيانغ تشاو ليانغ".

وكان التلفزيون الصيني، قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، إقالة اثنين من كبار المسؤولين في هوباي.

وأوضح التلفزيون الحكومي (سي سي تي في)، أن تشانغ جين المسؤول في لجنة الصحة في المقاطعة، والمديرة ليو ينغزي أقيلا من منصبيهما بقرار من اللجنة الدائمة للحزب الشيوعي الصيني لهوباي، فيما عين وانغ هيشانغ، وهو نائب وزير سابق للصحة، في مكان المسؤولين اللذين تمت إقالتهما.

تأتي هذه الإقالات في وقت قفز عدد الوفيات وحالات الإصابة الناجمة عن كورونا في الصين، اليوم الخميس بشكل كبير مع تسجيل 242 حالة وفاة في يوم واحد في هوبي، إضافة إلى 15 ألف إصابة، ليبلغ عدد المتوفين 1355 شخصا على الأقل والمصابين نحو 60 ألفا.