كوريا الجنوبية... وزيرة التعليم تحذر من تمييز سلبي ضد الطلاب الصينيين بسبب كورونا

دعت نائبة رئيس الوزراء للشؤون الاجتماعية، وزيرة التعليم في كوريا الجنوبية، يو أون - هيه، إلى بذل المزيد من الجهود لمنع التمييز السلبي ضد الطلاب الصينيين أو رفضهم.

وأضافت: "جميع الطلاب الصينيين، الذين تم تسجيلهم في الجامعات الكورية الجنوبية، هم طلابنا تحت حماية الحكومة والجامعات"، بحسب ما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الخميس.

وحثت الجامعات "على بذل المزيد من الجهود لمنع التمييز السلبي ضد الطلاب الصينيين أو رفضهم"، مشيرة إلى أن إدارة الطلاب الأجانب، الذين دخلوا البلاد، بدأت قبل أسبوعين ولم تكن هناك أية مشاكل حتى الآن".

ولفتت إلى أن الحكومة "ستتعاون مع الجامعات في إدارة وحماية الطلاب الأجانب الذين سيدخلون البلاد في وقت لاحق".

وأعلنت السلطات في إقليم هوبي الصيني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الإقليم إلى 1310 أشخاص، والمصابين إلى 48.2 ألف وشفاء نحو 3441 حالة.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قد صرح، أمس الأربعاء، بأن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين بات مستقرا، لكنه نبه إلى متابعة التراجع المحتمل في انتشار الوباء "بحذر شديد".

وحسب "رويترز"، أوضح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إفادة صحفية بجنيف: "من الممكن أن يسير الانتشار في أي اتجاه"، وأضاف أن فريقا بقيادة المنظمة سافر للصين، في وقت سابق من الأسبوع، قد أحرز "تقدما جيدا".

وحذرت منظمة الصحة العالمية من سرعة تفشي فيروس كورونا الجديد، معتبرة أنه أصبح العدو رقم واحد للبشرية.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، في وقت سابق من اليوم الأربعاء: "إذا لم يشأ العالم أن يستيقظ ويعتبر الفيروس العدو رقم واحد للبشرية فأعتقد أننا لن نتعلم من دروسنا... ما زلنا في استراتيجية الاحتواء ويجب ألا نسمح للفيروس بأن يكون له مجال في الانتقال على الصعيد المحلي.