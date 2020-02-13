فيتنام تغلق منطقة بآلاف السكان خوفا من تفشي فيروس كورونا

أعلنت السلطات الرسمية في دولة فيتنام، اليوم الخميس، أنها فرضت حجرا صحيا على منطقة يقطنها أكثر من 10 آلاف شخص بسبب فيروس كورونا القاتل.

ونقل موقع إخباري آسيوي أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات كانت صارمة وهي عملية إجلاء الآلاف من المواطنين وذلك تفاديا لتفشي هذا المرض المميت في فييتنام بعد رصد عدة حالات فيه.

وأعلنت السلطات في إقليم هوبي الصيني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الإقليم إلى 1310 أشخاص، والمصابين إلى 48.2 ألف وشفاء نحو 3441 حالة.

وقالت السلطات في بيان: "تم تسجيل 14840 حالة جديدة في الإقليم، ويخضع للعلاج في المراكز الطبية نحو 33 ألف شخص، منهم 5647 بحالة حرجة، وقضى 242 شخصا أمس الأربعاء، وبهذا ووصل عدد الضحايا الإجمالي إلى 1310".

وأشارت السلطات إلى أن "عدد المصابين الإجمالي بالفيروس في الإقليم وصل إلى 48.2 ألف شخص"

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قد صرح، أمس الأربعاء، بأن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين بات مستقرا، لكنه نبه إلى متابعة التراجع المحتمل في انتشار الوباء "بحذر شديد".