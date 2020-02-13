الإمارات: الهجوم الإرهابي في نيجيريا يتنافى مع القيم الإنسانية

أدانت الإمارات العربية المتحدة، الهجوم الإرهابي، الذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء، شمال شرقي نيجيريا.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، اليوم الخميس، إن "دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف، الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار"، مشيرة إلى أن هذا الهجوم يتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وذكر بيان الوزارة، أن دولة الإمارات تعرب عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء ، مشيرة إلى أنها تتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين.

ولقي 30 شخصا مصرعهم، بهجوم لمتشددين يشتبه في انتمائهم لجماعة "بوكو حرام" الإرهابية بولاية "برنو" شمال شرقي نيجيريا.

وقالت صحيفة "نيجيريان تريبيون"، الاثنين الماضي، نقلا عن شاهد عيان قوله: "شن مسلحون هجوما، ليلة أمس، على بلدة أونو بولاية برنو، واختطفوا عددا من النساء والأطفال وقتلوا 30 شخصا"، وأضافت أن المسلحين دمروا أيضا 18 سيارة".

يذكر أن جماعة "بوكو حرام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) تنشط على أرض نيجيريا، حيث تعارض عناصرها المسلحة النموذج الغربي للتعليم وتدعو لإقرار الشريعة الإسلامية.

وتقف الجماعة وراء معظم الأعمال الإرهابية، التي ترتكبها ردا على الحملة العسكرية ضدها من قبل سلطات النيجر والكاميرون وتشاد.