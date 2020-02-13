الصين تسجل 15 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة

رصدت السلطات الصينية، أكثر من 15 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة، حسبما أعلن عنه، اليوم الخميس.

بكين - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم لجنة الصحة الصينية، مي فينغ: "تلقت لجنة شؤون الصحة في الفترة من الساعة 0:00 حتى الساعة 24:00 من يوم 12 فبراير/ شباط، معلومات عن 15152 حالة إصابة جديدة بالتهاب رئوي ناجم عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد في 31 مقاطعة، من بينها 174 حالة متأخرة و254 حالة وفاة، وشفاء 1171 حالة".

وقال البيان: "في الوقت الحالي بلغ عدد الإصابات 52526 حالة في 31 مقاطعة (من بينها 8030 في حالة صحية متأخرة)، وشفاء 5911 شخص ووفاة 1367".

وأعلنت السلطات، اليوم الخميس، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الإقليم إلى 1310 أشخاص، والمصابين إلى 48.2 ألف وشفاء نحو 3441 حالة.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قد صرح، أمس الأربعاء، بأن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين بات مستقرا، لكنه نبه إلى متابعة التراجع المحتمل في انتشار الوباء "بحذر شديد".

وحسب "رويترز"، أوضح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إفادة صحفية بجنيف: "من الممكن أن يسير الانتشار في أي اتجاه"، وأضاف أن فريقا بقيادة المنظمة سافر للصين، في وقت سابق من الأسبوع، قد أحرز "تقدما جيدا".

وحذرت منظمة الصحة العالمية من سرعة تفشي فيروس كورونا الجديد، معتبرة أنه أصبح العدو رقم واحد للبشرية.

More information on this change in the way China classifies confirmed cases of the coronavirushttps://t.co/h3znAUaw3D — David Ingles (@DavidInglesTV) February 13, 2020

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، في وقت سابق من اليوم الأربعاء: "إذا لم يشأ العالم أن يستيقظ ويعتبر الفيروس العدو رقم واحد للبشرية فأعتقد أننا لن نتعلم من دروسنا... ما زلنا في استراتيجية الاحتواء ويجب ألا نسمح للفيروس بأن يكون له مجال في الانتقال على الصعيد المحلي.