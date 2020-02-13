زلزال بقوة 7 درجات يضرب اليابان

طوكيو - سبوتنيك. ذكرت وكالة الأرصاد الجوية المركزية في البلاد أن زلزالا بلغت قوته 7.0 درجة وقع في شمال شرقي اليابان، مما أثر على جزر هوكايدو والجزء الشمالي من جزيرة هونشو الرئيسية.

ووفقا للبيان، كان مركز الزلزال جنوب جزيرة إيتوروب (جزر كوريل الجنوبية)، متمحوراً على عمق 160كم، ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار بعد.