تسجيل
12:12 GMT13 فبراير/ شباط 2020
مباشر
    بحث
    مدينة دريسدن المدمرة

    إعصار ناري يدمر مدينة ألمانية... لماذا افتعله الأمريكان والإنجليز؟

    © CC BY-SA 3.0 / Bundesarchiv, Bild 183-Z0309-310 / G. Beyer
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/104452/91/1044529192.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202002131044529447-%D8%A5%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D9%85%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%9F/

    قبل 75 عاما في يوم 13 فبراير/ شباط، بدأ الطيران البريطاني والأمريكي هجوما على مدينة دريسدن الألمانية. وأدى الهجوم الذي يعتبر أقسى هجوم في تاريخ الحروب إلى إبادة المدينة، إذ تحولت 80 في المئة من بناياتها إلى أنقاض. فهل كان ضروريا تدمير هذه المدينة التي تعتبر من أجمل المدن الأوروبية العريقة؟ سؤال يظل موضع جدل حتى الآن.

    إظهار القوة

    كانت دريسدن سابع أكبر مدينة ألمانية قبل الحرب العالمية الثانية، وعاش فيها 650 ألف شخص. ولم تتعرض دريسدن إلى أي هجوم جوي في بداية الحرب، إذ لم توجد فيها منشآت عسكرية عدا مصنع الأقنعة الواقية ومعمل البصريات. وفي نهاية الحرب تدفق إليها الهاربون من القنابل البريطانية والأمريكية، معتبرين دريسدن مدينة آمنة لاحتوائها على وفرة من التحف المعمارية. وازداد عدد سكانها بحوالي 200 ألف شخص.

    وقيل في رواية رسمية إن دريسدن أصبحت هدفا للقصف الجوي لوجود منشآت النقل التي يمكن أن يستخدمها الجيش الألماني.

    وكان هناك سبب آخر يتعلق بتقدم القوات الروسية (السوفيتية) نحو العاصمة الألمانية برلين، كشف عنه بيان التعليمات للطيارين العسكريين الانجليز. وجاء فيه ان الهدف من الهجوم، إلى جانب توجيه الضربة الموجعة للعدو، إظهار قوة سلاح الجو الملكي البريطاني للروس.

    ويرى بعض المؤرخين أن الهدف من الهجوم على دريسدن تدمير البنى الأساسية حتى لا تستفيد منها القوات السوفيتية التي اقتربت من مدينة دريسدن.

    قاذفة القنابل بي-52
    © AFP 2019 / Paul CROCK
    قاذفة القنابل "بي-52"

    العاصفة النارية

    وكانت بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية تملكان أسطولا كبيرا من قاذفات القنابل ولم تخجلا من استخدامه وفقا لتكتيك يزيد فعالية الهجوم الجوي باستخدام القنابل الحارقة التي تتسبب في إعصار ناري تصل حرارته إلى 1500 درجة مئوية.

    وهاجمت حوالي 800 طائرة قاذفة بريطانية من طراز "أفرو لانكاستر" و311 طائرة أمريكية من طراز "بي-17" مدينة دريسدن. وألقت الطائرات البريطانية 1478 طنًّا من القنابل الشديدة الانفجار و1182 طنا من القنابل الحارقة على المدينة النائمة لتُحدث إعصارا ناريا، ثم ألقت الطائرات الأمريكية 771 طنا من القنابل في يوم 14 فبراير، و466 طنا في اليوم التالي.

    وقالت مارغاريت فراير، وهي من سكان دريسدن، عن قصف مدينتها "إن كل شيء حوْلي تحوَّل إلى جحيم".

    وقتلت نار الجحيم 25 ألف شخص حسب تقديرات المؤرخين الألمان. ومات الكثيرون بسبب نقص الأوكسجين.

    أنقاض مدينة دريسدن
    © CC BY-SA 3.0 / Bundesarchiv, Bild 183-60015-0002 / Giso Löwe
    أنقاض مدينة دريسدن

    مدينة الأنقاض

    ووفقا لتقدير أعدته شرطة دريسدن بعد أن انتهت الطائرات البريطانية والأمريكية من إلقاء القنابل، تم تدمير 78 ألف دار سكنية تدميرا كاملا بالإضافة إلى العديد من المباني الأخرى غير السكنية منها 50 مبنى تاريخيا.

    واعتبر بعض الشخصيات الاجتماعية منهم الكاتب الألماني الحائز على جائزة نوبل، غونتر غراس، قصف دريسدن بمثابة جريمة الحرب. وأشار الصحفي الأمريكي كريستوفر هيتشينس إلى أن الهدف من الهجوم الجوي على دريسدن تدريب الطيارين على إلقاء القنابل. ووصف المؤرخ الألماني يورغ فريدريخ قصف دريسدن بالعملية الإرهابية.

    انظر أيضا:

    شاهد أبرز لقطات رعب الحرب العالمية الثانية
    قنبلة من الحرب العالمية الثانية تعطل رحلات مطار فرانكفورت الألماني
    الفاتيكان: أحداث سوريا أكبر كارثة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, هجوم, تدمير, العالم
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة بعنوان رسم غرافيتي للقرد، من سلسلة مدينة القرود من قبل المصور الإسباني المحترف خوان دي لا مالا، مُدرجة في القائمة القصيرة لجائزة سوني العالمية للتصوير 2020 في فئة عالم الطبيعة والحياة البرية
    الأعمال المتأهلة لنهائي جائزة "سوني" للتصوير المحترف 2020
    احتجاز عم زعيم المعارضة الفنزويلية وبحوزته متفجرات
    عم خوان غوايدو "الشديد الانفجار"
    كيف تحمي نفسك من عدوى فيروس كورونا
    حقائق وأكاذيب... كيف تحمي نفسك من عدوى فيروس كورونا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك