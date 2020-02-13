إخلاء مقر شركة أمازون في مدريد بعد إنذار بوجود قنبلة

قالت الشرطة الإسبانية إنه تم إخلاء مقر شركة أمازون الأمريكية للتجارة الإلكترونية في مدريد بشكل مؤقت، اليوم الخميس، بعد تهديد بوجود قنبلة اتضح إنه إنذار كاذب.

وحسب "رويترز" قالت متحدثة باسم الشرطة "إنه إنذار كاذب" وأضافت أن العاملين يعودون إلى المبنى. وأكد متحدث باسم أمازون عودة الموظفين إلى العمل.

كانت شركة أمازون قد تراجعت، الأحد الماضي، عن المشاركة في مؤتمر دولي للاتصالات تستضيفه برشلونة هذا الشهر بسبب فيروس كورونا الجديد.

وذكرت منافذ إعلامية عديدة في إسبانيا، من بينها صحيفة إلموندو، أن شركة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت قالت إنها لن تعرض منتجاتها ولن تشارك في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة المقرر في الفترة من 24 إلى 27 فبراير/ شباط "بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد والمخاوف المستمرة فيما يتعلق به".