زيادة "أقل من المتوقع" لعدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات إعانة البطالة

زاد عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة دون المتوقع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل وبما قد يبقي على أطول فترة نمو اقتصادي متصل في تاريخ الولايات المتحدة.

وحسب "رويترز" قالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة زادت ألفي طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 205 آلاف للأسبوع المنتهي في الثامن من فبراير/ شباط.

كانت الطلبات انخفضت الأسبوع السابق إلى 203 آلاف، وهو ما كان أدنى قراءة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الطلبات إلى 210 آلاف في أحدث أسبوع.

واستقر المتوسط المتحرك للطلبات الجديدة في أربعة أسابيع، الذي يعد مؤشرا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، دون تغير عند 212 ألفا الأسبوع الماضي.