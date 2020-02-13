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15:21 GMT13 فبراير/ شباط 2020
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    سنغافورة تدفع 14.4 دولار يوميا لكل سائق أجرة لمدة 3 أشهر

    © AP Photo / Danial Hakim
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    خصصت السلطات السنغافورية، اليوم الخميس، بالشراكة مع الشركات المشغلة لسيارات الأجرة، حزمة مساعدات تبلغ 77 مليون دولار سنغافوري (ما يعادل 55 مليون دولار أميركي)، للمنظمات والسائقين العاملين في سوق النقل والأجرة في البلاد.

    انتشار الفيروس الجديد كورونا، الصين، يناير 2020
    © AP Photo / Kin Cheung
    فيروس "كورونا" يهدد اقتصاد سنغافورة
    وحسب "رويترز" قال المكتب الصحفي لوزارة النقل السنغافورية بأن الوزارة أعلنت عن حزمة مساعدات، تشمل إنشاء صندوق خاص لسائقي سيارات الأجرة والموظفين العاملين في سوق النقل الخاص، وذلك للتقليل من الخسائر.

    وستُخصص الوزارة لإنشاء الصندوق الجزء الأكبر من المساعدة والبالغ 73 مليون دولار سنغافوري (ما يعادل 29.5 مليون دولار أميركي)، فيما تتكفل الشركات بالمبلغ المتبقي.

    وأفاد المكتب الصحفي للوزارة بأن نحو 40 ألف سائق أجرة سيحصلون خلال ثلاثة أشهر على مساعدة مالية يومية تقدر بنحو 20 دولاراً سنغافورياً (ما يعادل 14.4 دولار أميركي)، تبدا من الـ14 من شباط/ فبراير 2020.

    كانت وزارة الصحة في سنغافورة، قد أعلنت يوم أمس الأربعاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" إلى 50 حالة. وقالت الوزارة إنه تم اكتشاف ثلاث حالات جديدة تعود كلها لمواطنين سنغافوريين لم يسافروا إلى الصين من قبل وتبلغ أعمارهم 34 و46 و62 عاما.

    ويشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، تسمية الفيروس رسميا باسم (كوفيد- 19) مشيرة إلى أن هناك حرصاً على عدم ربط الاسم بأي منطقة أو حيوان أو أي من المجتمعات تجنبا لوصمها.

    وفي سياق متصل ترى المفوضية الأوروبية أن تفشي فيروس "كورونا المستجد" في سيناريو الحد الأدنى سوف يبلغ ذروته في الربع الأول من عام 2020، وأن تأثيره على الاقتصاد العالمي سيكون محدودًا نسبيًا.

    وسجلت الصين اليوم الخميس، أكثر من 15 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. إذ بلغ عدد الإصابات المؤكدة 59804 حالة في 31 مقاطعة وشفاء 5911 شخصا ووفاة 1367.

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    فيروس كورونا, أخبار سنغافورة, سنغافورة
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