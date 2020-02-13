تحركات دبلوماسية مصرية بشأن الرعايا المسجونين في السعودية

زار مسؤولو القنصيلة العامة المصرية في جدة، ثلاثة سجون سعودية، لمتابعة أحوال وقضايا الرعايا المصريين المسجونين.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان عبر "فيسبوك"، إن الزيارات تمت ضمن نطاق اختصاص القنصلية منذ بداية العام الجاري وبهدف المتابعة المستمرة للمسجونين.

وأضافت أن أعضاء القنصلية زاروا سجن المباحث العامة في ذهبان، حيث تمت مقابلة 10 مواطنين، وسجن المباحث العامة في أبها، حيث التقوا بـ39 مواطنًا، بالإضافة إلى السجن العام في خميس مشيط الذي قابلوا فيه 42 مصريًا.

واختتم البيان: "يقوم أعضاء البعثات المصرية في الخارج بزيارة السجون بشكل منتظم لمقابلة السجناء المصريين للاطمئنان على أحوالهم، والتعرف على طلباتهم، بالإضافة إلى التواصل مع الجهات المعنية في دولة الاعتماد للتعرف على آخر التطورات المتعلقة بقضاياهم".