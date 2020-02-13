"الناتو" يوافق على توسيع عملياته في الشرق الأوسط والعراق

أكد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أن حلف شمال الأطلسي "ناتو"، وافق على توسيع عملياته في الشرق الأوسط والعراق، بالتنسيق مع السلطات في بغداد.

القاهرة – سبوتنيك. وقال إسبر، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "حلف الناتو قبل أن يوسع دوره في الشرق الأوسط والعراق بالتنسيق مع العراق".

وأضاف: "سيعمل الناتو على ردع وعدم قيام أي أعمال عنف في المنطقة، والحرص على منع ظهور أي حركة إرهابية أخرى لفرض الأمر الواقع على دول المنطقة".

وفي سياق متصل، أكد إسبر أن الولايات المتحدة، تحث أعضاء حلف الناتو، تفكر في حلول مبتكرة لكي يكون هذا التحالف هو "الأكبر عالميًا".

وحول حادث القامشلي، أمس، الذي اشتبكت فيه قوات أمريكية مع مدنيين سوريين، أكد إسبر: "بالنسبة لحادث الأمس، نحن بصدد دراسة الأمر، ولدينا تحرياتنا وأسلوبنا في التعامل مع مثل تلك الحوادث".

وقال وزير الدفاع الأميركي إن "الحل الأفضل في أفغانستان، هو الحل السياسي"، مضيفًا: "الولايات المتحدة وحركة طالبان تفاوضتا على تخفيض العنف في أفغانستان لمدة 7 أيام".