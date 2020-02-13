منظمة العفو: الصومال تلاحق الصحفيين على الإنترنت في محاولة لإسكات الإعلام

وقالت نقابة الصحفيين الصوماليين، الشهر الماضي، إن الحكومة المدعومة من الغرب في مقديشو اعتقلت 38 صحفيا، العام الماضي، مُسجلة رقما قياسيا محليا سنويا، ما يثير المخاوف قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في وقت لاحق هذا العام. وفقا لـ "رويترز".

وقالت منظمة العفو الدولية، ومقرها لندن، في تقرير جديد عن حرية وسائل الإعلام الحكومية في الصومال، اليوم الخميس، إن جهود الحكومة في المراقبة أثمرت بإغلاق عشرة حسابات على فيسبوك لصحفيين في يوم واحد في يونيو/ حزيران.

وجميعهم أبلغتهم شركة فيسبوك بأن حساباتهم تنتهك معايير المجتمع دون تحديد الأسباب.

ورفضت الحكومة الصومالية تقرير المنظمة الذي يورد بالتفصيل وقائع انتهاك أخرى لحرية الصحافة منها ضرب واعتقال صحفيين.

وقالت وزارة الإعلام في بيان "الصومال... سيستمر في تطبيق حكم القانون الذي يشمل حرية الإعلام".