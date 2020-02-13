الصحة العالمية تطالب الحكومات بالمشاركة في تمويل اختبارات اللقاح المضاد لكورونا

توقع رئيس برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايك ريان، بدء وصول بقية الفريق الدولي من الخبراء إلى الصين خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، لبدء التحقيق وتقييم آثار فيروس كورونا.

وأضاف ريان خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "بغض النظر عن الحالات التي اكتشفت على متن السفينة دايموند برينسس في اليابان، نحن لا نشهد تزايد درامي في الإصابات خارج الصين".

وأوضح مسؤولو المنظمة أنهم يركزون في الوقت الراهن على اكتشاف كيفية انتقال فيروس كورونا، مضيفين أن هناك حاجة لمئات ملايين الدولارات لاختبار عدة لقاحات مضادة، وداعين القطاعات الحكومية للمشاركة في تمويل هذه الاختيارات.

وأعلنت الصحة العالمية في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن فريقا من الخبراء الدوليين بقيادة المنظمة توجه إلى بكين للمساعدة في التحقيقات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا.

وكتب المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في تغريدة من جنيف "كنت في المطار للتو لتوديع أعضاء فريق متقدم من أجل بعثة الخبراء الدوليين بقيادة منظمة الصحة العالمية إلى الصين، برئاسة دكتور بروس إيلوارد صاحب الخبرة الكبيرة في حالات طوارئ سابقة تخص الصحة العامة".

من جانبها أعلنت السلطات في إقليم هوبي الصيني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الإقليم إلى 1310 شخصا، والمصابين إلى 48.2 ألف وشفاء نحو 3441 حالة.

وقالت السلطات في بيان: "تم تسجيل 14840 حالة جديدة في الإقليم، ويخضع للعلاج في المراكز الطبية نحو 33 ألف شخص، منهم 5647 بحالة حرجة، وقضى 242 شخصا أمس الأربعاء، وبهذا ووصل عدد الضحايا الإجمالي إلى 1310".