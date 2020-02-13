سفير إيران في هولندا: أمريكا جعلت المنطقة على أعتاب حرب بسبب ارتكابها لهذه الحماقة

أكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هولندا، علي رضا كاظمي، أن اغتيال أمريكا لقائد فيلق القدس ومن معه "يعتبر حماقة" جعلت المنطقة على أعتاب حرب قد تمتد لأبعد من ذلك.

وقال السفير كاظمي في كلمة بمناسبة الذكرى الـ 41 لانتصار الثورة الإسلامية وأربعينية قاسم سليماني، نشرتها وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية: "إن الشعب الإيراني استعرض مرة أخرى عزمه وإرادته القوية في مسار أهداف الثورة الإسلامية والصمود أمام الإرهاب الاقتصادي والضغوط القصوى الأمريكية".

وأضاف: "إن الحماقة التي ارتكبتها أمريكا باغتيالها لهذا الرجل العظيم ورفاقه، قد جعلت المنطقة على أعتاب الحرب، حرب كان من الممكن أن تمتد إلى خارج المنطقة بكثير".

وحول مشروع هرمز للسلام الذي طرحته إيران، قال كاظمي: "إن مبادرة هرمز للسلام جهد لحل وتسوية الخلافات بين دول المنطقة سلميا عبر الحوار والاحترام المتبادل والالتزام بعدم الاعتداء والحفاظ على وحدة الأراضي ورفض التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية للدول".