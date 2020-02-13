وكالة: البيت الأبيض ليس واثقا في دقة البيانات الصينية بشأن حالات كورونا

قال مسؤول كبير في البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لا تثق بشكل كبير في المعلومات الواردة من الصين بشأن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا.

ونقلت شبكة "سي إن بي سي" عن المسؤول، قوله إن الصين تواصل رفض العروض الأمريكية لتقديم المساعدة لها.

ووفقًا للبيانات الرسمية في الصين، أصيب نحو 60 ألف شخص بفيروس كورونا الجديد وتوفي أكثر من 1300 شخص. وبعد أيام قليلة من إعلان تباطؤ معدل الإصابة، قال مسؤولون الخميس إن هناك أكثر من 15 ألف إصابة جديدة.

وجاءت الزيادة الكبيرة في الإصابات بعد تغيير طريقة الكشف عن الفيروس. وأرسلت منظمة الصحة العالمية فريقًا طبيًا متقدمًا إلى البلاد يوم الأحد.

من جانبه توقع رئيس برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايك ريان، بدء وصول بقية الفريق الدولي من الخبراء إلى الصين خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، لبدء التحقيق وتقييم آثار فيروس كورونا.

وأضاف ريان خلال مؤتمر صحفي اليوم: "بغض النظر عن الحالات التي اكتشفت على متن السفينة دايموند برينسس في اليابان، نحن لا نشهد تزايدا دراميا في الإصابات خارج الصين".

وأوضح مسؤولو المنظمة أنهم يركزون في الوقت الراهن على اكتشاف كيفية انتقال فيروس كورونا، مضيفين أن هناك حاجة لمئات ملايين الدولارات لاختبار عدة لقاحات مضادة، وداعين القطاعات الحكومية للمشاركة في تمويل هذه الاختيارات.