بومبيو: مفاوضات أمريكا مع طالبان أحرزت "تقدما مهما"

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الخميس إن هناك "تقدما مهما" أُحرز خلال الأيام القليلة الماضية، في المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، التي تتفاوض من أجل اتفاق سلام في أفغانستان.

وأضاف "بومبيو"، في حديث مع مجموعة من الصحفيين يرافقونه في رحلته إلى ميونيخ، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعطى تفويضا بمواصلة المحادثات، وأن واشنطن تسعى من أجل خفض ملموس في العنف قبل البدء في مزيد من المناقشات المتعمقة التي تشمل كل الأطراف في أفغانستان، بحسب وكالة رويترز.

وأعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، الثلاثاء الماضي، أن مهاجما انتحاريا قتل 6 أشخاص، قرب أكاديمية عسكرية في العاصمة كابول، فيما نفت حركة "طالبان" مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم تعلن أي جماعة أخرى مسؤوليتها عنه إلى الآن.

وكان الرئيس الأفغاني، أشرف غني، قال في وقت سابق، إن هناك انفراجة محتملة في المحادثات بين أمريكا وطالبان في قطر.

ووصلت المحادثات إلى طريق مسدود، لأسباب منها مطلب أمريكي بموافقة الحركة على تقليص الهجمات بشدة في إطار أي اتفاق على انسحاب القوات الأمريكية.