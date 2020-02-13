مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على قرار للحد من سلطة ترامب ضد إيران

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، على قرار للحد من سلطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التعامل العسكري مع إيران، حسب نتائج التصويت.

واشنطن - سبوتنيك. ووفقا لنتائج التصويت، فقد صوت 55 من أعضاء مجلس الشيوخ لصالح القرار مقابل 45 ضده.

وقد تقدم بالمشروع الديمقراطي تيم كين. ويلزم النص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "بوقف كل الأعمال العدائية ضد إيران في غضون ثلاثين يوما".

وفي وقت سابق تبنى مجلس النواب الأمريكي قراراً مماثلاً، ولكنه لا يملك قوة قانونية. وتختلف الوثيقة التي اعتمدها مجلس الشيوخ في هيكلها ونصها. ومن غير المرجح أن يكلل مصيره بالنجاح، لأن ترامب لا يعتزم تأييده. وقد هاجم القرار بالانتقاد وقال إن ذلك هو محاولة للديمقراطيين لوقف الجمهوريين وأن الآن "ليس وقت إظهار الضعف".

ووجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأربعاء، تحذيرا لمجلس الشيوخ الأمريكي، بشأن قرار صلاحيات الحرب ضد إيران.

وحذر ترامب مجلس الشيوخ، عبر تغريدة بحسابه الرسمي بموقع "تويتر"، من الموافقة على قرار سيحد من قدرته على شن حرب على إيران.