تسجيل
21:33 GMT13 فبراير/ شباط 2020
مباشر
    بحث
    تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الهندي، 2017

    باكستان تصف شراء الهند منظومة دفاع جوي أمريكية بـ"القرار المزعج"

    © Sputnik . Vitaliy Ankov
    العالم
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/104425/21/1044252191.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202002131044535141-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%81-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%B9%D8%AC/

    وصفت باكستان، مساء اليوم الخميس 13 فبراير/شباط، شراء الهند لمنظومة دفاع جوي أمريكية متكاملة بـ"القرار المزعج".

    وأشارت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية إن الولايات المتحدة وافقت على بيع نظام أسلحة دفاع جوي متكامل إلى الهند بتكلفة تقديرية تصل إلى 1.9 مليار دولار أمريكي، لتحديث القوات المسلحة الهندية وتوسيع بنيتها التحتية للدفاع الجوية.

    رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
    © AP Photo / Mahesh Kumar A.
    الهند تهدد باكستان بهزيمة ساحقة و"سف التراب" خلال 10 أيام
    ووصفت الخارجية الباكستان القرار بـ"المقلق"، لأنه سيزيد من زعزعة استقرار المنطقة "المضطربة" فعليا.

    وقالت المتحدثة باسم الخارجية الباكستانية، عائشة فاروقي للصحفيين: "باكستان شاهدت الإخطار المسبق الصادر عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية، والتي تؤكد موافقة الخارجية على بيع المنظومة إلى الهند".

    وتابعت: "بيع نظم الأسلحة المتطورة تلك إلى الهند في هذا الوقت، أمر مزعج، بشكل خاص لأنه سيزيد من زعزعة استقرار المنطقة المضطربة بالفعل".

    واستمرت قائلة: "الولايات المتحدة تزعزع بتلك الطريقة التوازن الاستراتيجي في جنوب آسيا، وتؤدي إلى تداعيات أمنية خطيرة على باكستان والمنطقة".

    وقالت فاروقي:

    "يدرك المجتمع الدولي تماما تصميم سياسة الهند العدوانية ضد باكستان، وتهديدات وتصريحات القادة السياسيين والعسكريين الهنود، جنوب آسيا لا تستطيع تحمل سباق التسلح والصراع. لذلك يتعين على المجتمع الدولي منع المزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة".

    وقالت المتحدثة باسم الخارجية الباكستانية: "خلال الزيارة الأولى التي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للهند في وقت لاحق من هذا الشهر، عرض الوساطة في نزاع جامو وكشمير في عدة مناسبات وحان الوقت الآن للوفاء بالوعد".

    وأضافت قائلة: "نأمل أن تتم ترجمة هذه العروض إلى إجراءات عملية. ونأمل أن يتم إثارة نزاع جامو وكشمير خلال زيارة الرئيس ترامب للهند".

    يذكر أن الدولتين النوويتين، الهند وباكستان، خاضتا منذ استقلال المنطقة عن بريطانيا ثلاث حروب كبيرة، علاوة على العديد من المناوشات والاشتباكات جرى معظمها حول منطقة كشمير المتنازع عليها.

    وفيما تقول التقارير العسكرية إن قوة الهند العسكرية التقليدية لا تضاهي نظيرتها الباكستانية، إلا أن نيودلهي لديها جيش قوامه 1.2 مليون جندي، يفوق جيش باكستان الذي يصل تعداده إلى 560 ألف جندي، فيما تتساوى تقريبا ترسانتا البلدين النووية، ويفيد معهد ستوكهولم للسلام بأن باكستان تملك بين 140 إلى 150 رأسا نوويا، بينما لدى الهند ما بين 130 إلى 140 رأسا نوويا.

    انظر أيضا:

    ماذا يحدث للأرض عند حدوث حرب نووية بين الهند وباكستان؟
    باكستان: القوات الهندية "جن جنونها" في كشمير... سقوط قتلى من الجنود والمدنيين
    الهند تهدد باكستان بهزيمة ساحقة و"سف التراب" خلال 10 أيام
    باكستان ترد على تصريحات مودي وتذكره بإسقاط المقاتلة الهندية
    الكلمات الدلالية:
    إقليم كشمير, كشمير, أمريكا, نظام دفاع جوي, دفاع جوي, باكستان, الهند
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    راكب الأمواج من هاواي كاي ليني يركب الموجة العملاقة خلال تحدي نزاري تو لركوب الأمواج في البرتغال، 11 فبراير 2020
    احذر الخضم...التحدي لأخطر موجات الناصرة البرتغالية
    احتجاز عم زعيم المعارضة الفنزويلية وبحوزته متفجرات
    عم خوان غوايدو "الشديد الانفجار"
    إنفوجراف.. 5 وصفات طبيعية للإقلاع عن إدمان السكر
    5 وصفات طبيعية للإقلاع عن إدمان السكر
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك