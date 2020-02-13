الصين تعلن عن 116 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا

أعلنت الصين صباح اليوم الجمعة إن عدد الوفيات بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد في إقليم هوبي، الواقع في وسط الصين ارتفع بواقع 116 حالة يوم الخميس.

وقالت لجنة الصحة في إقليم هوبي الصيني على موقعها الإلكتروني إنه تم اكتشاف 4823 إصابة جديدة في الأقليم، مركز التفشي، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في الإقليم إلى 51 ألفا و986 حالة.

وسجلت الصين، أمس الخميس، أكثر من 15 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من سرعة تفشي فيروس كورونا الجديد، معتبرة أنه أصبح العدو رقم واحد للبشرية.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، في وقت سابق من اليوم الأربعاء: "إذا لم يشأ العالم أن يستيقظ ويعتبر الفيروس العدو رقم واحد للبشرية فأعتقد أننا لن نتعلم من دروسنا... ما زلنا في استراتيجية الاحتواء ويجب ألا نسمح للفيروس بأن يكون له مجال في الانتقال على الصعيد المحلي.