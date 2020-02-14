أمريكا تعرب عن استعدادها لدعم كوريا الشمالية في الحصول على مساعدة دولية لمواجهة كورونا

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية يوم الخميس عن استعدادها، لدعم كوريا الشمالية في الحصول على مساعدة دولية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

واشنطن - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ من التأثير المحتمل لفيروس كورونا على شعب كوريا الشمالية، نحن نؤيد ونشجع بقوة عمل المنظمات الإغاثية والصحية الأمريكية والدولية لمكافحة واحتواء انتشار فيروس كورونا في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".

وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة مستعدة لتسريع الموافقة على المساعدات من تلك المنظمات".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، دعا الصليب الأحمر إلى منح كوريا الشمالية إعفاءات من العقوبات في إطار جهود التصدي لفيروس كورونا بعد تفشيه في الصين المجاورة.

وتمنع العقوبات الدولية نطاقا كبيرا من الأعمال والتجارة وغيرها من التعاملات مع كوريا الشمالية، وتقرر فرضها بسبب البرامج النووية والصاروخية التي طورتها بوينغ يانغ في تحد لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ولم تؤكد كوريا الشمالية ظهور أي إصابات بفيروس كورونا الجديد لكن وسائل إعلام حكومية ذكرت أن الحكومة تمد فترة الحجر الصحي لمن تظهر عليهم الأعراض لمدة 30 يوما.