ترامب: ضرب ستار من السرية على الاتصالات الهاتفية مع الزعماء الأجانب

وكانت مكالمة للرئيس ترامب مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سببا لبدء إجراءات حجب الثقة عنه.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن الرئيس ترامب قال في تصريح لإحدى المحطات الإذاعية الأمريكية: "عندما تتلفن للزعيم الأجنبي فإن الناس يسمعون. وقد أضع حدا لذلك".

وبحسب ترامب فإن 25 شخصا من موظفي البيض الأبيض يستمعون إلى مكالماته أحيانا.