إصابة 19 طفلا على الأقل في قصف على مدرسة بولاية راخين في ميانمار

أعلن نائب في البرلمان ومتحدث عسكري، يوم أمس الخميس، أن 19 طفلا على الأقل أصيبوا عندما تعرضت مدرستهم الابتدائية لقصف مدفعي في ولاية راخين في ميانمار.

وفي تصريح خاص لوكالة "رويترز" قال النائب في البرلمان، تون أونغ تين، أن قذيفة مدفعية سقطت على المدرسة في قرية خاموي تشاونغ صباح أمس الخميس دون معرفة الجهة المسؤولة.

وأضاف النائب أن الحادث أسفر عن إصابة أطفال حالتهم خطرة وحرجة.

وفي السياق نفسه، أعلن المتحدث العسكري، الجنرال زاو مين تون، للوكالة أن عدد المصابين 20 طفلا وألقى بمسؤولية الهجوم على المتمردين.

وأضاف قائلا: "عالجنا التلاميذ في الموقع العسكري القريب ونقلنا خمسة إلى المستشفى".

وزادت حدة الاشتباكات بين قوات الحكومة والمتمردين في راخين. وفر عشرات الآلاف من تلك الولاية منذ بدء الاشتباكات في ديسمبر/ كانون الأول 2018، مما جلب المزيد من الفوضى إلى المنطقة، التي فر منها أكثر من 730 ألفا من مسلمي الروهينجا هربا من حملة عسكرية في 2017.